مواصفات وسعر لكزس UX 2020 الجديدة في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس UX 2020 إلى المملكة عند وكيلها عبداللطيف جميل، وهي تمثل إضافة مبتكرة إلى فئة سيارات الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة، إذ تجمع بين أحدث ما تقدمه علامة لكزس التجارية من مستويات الرفاهية وتقنيات السلامة في حزمة تشمل عناصر التصميم الجذابة الجديدة ونظام الدفع ذي الكفاءة العالية، لذا نتعرف فيما يلي على مواصفاتها معاً: المحرك نوع المحرك: محرك 4 سلندر مستقيمة

سعة المحرك: 2 لتر

الأحصنة: 168 حصان

أقصى عزم دوران: 205 نيوتن.متر

نوع الوقود: 91

سعة خزان الوقود: 47 لتر الراحة والتصميم مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي

نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

المقود قابل للتعديل يدوياً

17 انش مقاس العجلات

نظام لكزس الصوتي الراقي مشغل MP3,WMA مع مدخل USB, AUX بـ 6 سماعات

شاشة (7 انش) لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة)

شمعة إضاءة أمامية LED ثنائية الشعاع

المقاعد من الجلد الفاخر مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية الأبعاد الطول الكلي: 4495 مم

العرض الكلي: 1840 مم

الإرتفاع الكلي: 1520 مم

طول قاعدة العجلات: 2640 مم

وزن السيارة فارغة: 1485-1540 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 1980 كغ الأمان Advertisements كاميرا للرجوع الخلفي

مثبت السرعة

حساسات أمامية وخلفية

تحذير ضغط الإطارات (للإطارات الأربعة)

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركب للسائق والراكب الأمامي, وستائر هوائية جانبية في الختام، تتوفر لكزس UX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارين التاليين: UX 200 AA إليجنت بسعر 157,605 ريال

UX 200 BB إكسيلانس بسعر 192,570 ريال الداخلية:

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