مواصفات وسعر لكزس ES 2020 في السعودية

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الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس ES موديل 2020 مؤخراً في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، وهي تأتي بمزيد من الفخامة والعصرية والأناقة، مع تقنيات متطورة وزيادة مساحة داخليتها، وسوف نستعرض لكم اليوم أبرز مواصفاتها وسعرها.
المحرك
- نوع المحرك: سعة 2.5 لتر 4 سلندرات متتالية 16 صماماً
- سعة المحرك: 2.5 لتر
- الأحصنة: 204 قوة حصانية
- أقصى عزم دوران: 243 نيوتن.متر
- نوع الوقود: 91
- سعة خزان الوقود: 60 لتر
الراحة والتصميم
- مقاعد جلد اصطناعي
- مقاس العجلات 17 انش
- شاشة عرض 8 إنش
- شمعة واحدة من نوع LED مجهزة بخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية All LED-Headlamp (Hi & Lo) with AHB
- مقود جلد
- فتحة سقف
- نظام صوتي بايونيير مع 10 سماعات + نظام أبل كار بلاي و اندرويد أوتو
- نظام الدخول الذكي
الأبعاد
- الطول الكلي: 4975 مم
- العرض الكلي: 1865 مم
- الإرتفاع الكلي: 1445 مم
- طول قاعدة العجلات: 2870 مم
- وزن السيارة فارغة: 1600-1660 كغ
- الوزن الإجمالي للسيارة: 2100 كغ
الأمان
- حساسات أمامية وخلفية
- أكياس هوائية أمامية وجانبية للراكب و للسائق و الراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية
- كاميرا خلفية
- نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)
في الختام، تتوفر لكزس ES 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية:
- ES 250 AA إليجنت بسعر 167,580 ريال
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ES 300h AH هايبرد بسعر 172,725 ريال
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ES 300h BH هايبرد بلس بسعر 207,060 ريال
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ES 350 CC إليت بسعر 218,400 ريال
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ES 350 DD اكسكلوسيف بسعر 239,190 ريال
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ES 350 FF اف سبورت بسعر 231,945 ريال
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