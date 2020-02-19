مواصفات وسعر لكزس ES 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس ES موديل 2020 مؤخراً في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، وهي تأتي بمزيد من الفخامة والعصرية والأناقة، مع تقنيات متطورة وزيادة مساحة داخليتها، وسوف نستعرض لكم اليوم أبرز مواصفاتها وسعرها. المحرك نوع المحرك: سعة 2.5 لتر 4 سلندرات متتالية 16 صماماً

سعة المحرك: 2.5 لتر

الأحصنة: 204 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 243 نيوتن.متر

نوع الوقود: 91

سعة خزان الوقود: 60 لتر الراحة والتصميم مقاعد جلد اصطناعي

مقاس العجلات 17 انش

شاشة عرض 8 إنش

شمعة واحدة من نوع LED مجهزة بخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية All LED-Headlamp (Hi & Lo) with AHB

مقود جلد

فتحة سقف

نظام صوتي بايونيير مع 10 سماعات + نظام أبل كار بلاي و اندرويد أوتو

نظام الدخول الذكي الأبعاد الطول الكلي: 4975 مم

العرض الكلي: 1865 مم

الإرتفاع الكلي: 1445 مم

طول قاعدة العجلات: 2870 مم

وزن السيارة فارغة: 1600-1660 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2100 كغ الأمان حساسات أمامية وخلفية

أكياس هوائية أمامية وجانبية للراكب و للسائق و الراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

كاميرا خلفية

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة) في الختام، تتوفر لكزس ES 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: Advertisements ES 250 AA إليجنت بسعر 167,580 ريال

ES 300h AH هايبرد بسعر 172,725 ريال

ES 300h BH هايبرد بلس بسعر 207,060 ريال

ES 350 CC إليت بسعر 218,400 ريال

ES 350 DD اكسكلوسيف بسعر 239,190 ريال

ES 350 FF اف سبورت بسعر 231,945 ريال

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