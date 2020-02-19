- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – نجت أسرة بريطانية من حادث مروع كاد أن ينهي حياتهم، ويرجع الفضل في إنقاذهم إلى نظام الفرامل التلقائي في سيارتهم من نوع تيسلا موديل X.
ووفقاً لموقع “إنسايد إي في”، فإن أسرة نجت من موت محقق بعد أن تعرضت للاصطدام بشجرة ضخمة تسببت عاصفة شديدة في سقوطها في مقاطعة “ديفون شاير” البريطانية.
وكشف الموقع الأمريكي عن الدور الهام الذي قام به نظام الفرامل التلقائي في مساعدة السيارة على التوقف قبل الاصطدام المميت.
وأوضح الموقع أن نظام الفرامل التلقائي يقوم بإداء وظيفته الهامة عبر طريقتين، الطريقة الأولى هي تطبيق الفرامل تلقائيًا عند استشعار الاقتراب من عائق لمنع التصادم.
أما الطريقة الثانية، فهي تنبية سائق السيارة لاحتمال وقوع تصادم وشيك، وذلك عبر إرسال تحذير صوتي للسائق مصاحب لاهتزاز في دواسة المكابح أو تنبيه ضوئي.
يذكر أن هناك حادث مدمر كاد أن يحدث لأسرة كانت تسير بسيارة تيسلا في الاتجاه المعاكس من الطراز نفسه موديل X وأنقذها أيضاً تفعيل الفرامل التلقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” هذا الحادث يكشف مدى أهمية نظام الفرامل التلقائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.