“بالصور” هذا الحادث يكشف مدى أهمية نظام الفرامل التلقائي

الخليج ٣٦٥ نت – نجت أسرة بريطانية من حادث مروع كاد أن ينهي حياتهم، ويرجع الفضل في إنقاذهم إلى نظام الفرامل التلقائي في سيارتهم من نوع تيسلا موديل X.



ووفقاً لموقع “إنسايد إي في”، فإن أسرة نجت من موت محقق بعد أن تعرضت للاصطدام بشجرة ضخمة تسببت عاصفة شديدة في سقوطها في مقاطعة “ديفون شاير” البريطانية.

وكشف الموقع الأمريكي عن الدور الهام الذي قام به نظام الفرامل التلقائي في مساعدة السيارة على التوقف قبل الاصطدام المميت.

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وأوضح الموقع أن نظام الفرامل التلقائي يقوم بإداء وظيفته الهامة عبر طريقتين، الطريقة الأولى هي تطبيق الفرامل تلقائيًا عند استشعار الاقتراب من عائق لمنع التصادم.



أما الطريقة الثانية، فهي تنبية سائق السيارة لاحتمال وقوع تصادم وشيك، وذلك عبر إرسال تحذير صوتي للسائق مصاحب لاهتزاز في دواسة المكابح أو تنبيه ضوئي.

يذكر أن هناك حادث مدمر كاد أن يحدث لأسرة كانت تسير بسيارة تيسلا في الاتجاه المعاكس من الطراز نفسه موديل X وأنقذها أيضاً تفعيل الفرامل التلقائية.