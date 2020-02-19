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الخليج ٣٦٥ نت – في حادث غريب من نوعه، قام مراهقين بسرقة سيارتي لامبورجيني اوروس من إحدى وكالات بوستون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية وانطلاقهما في مطاردة مع الشرطة بسرعات مرتفعة قبل انتهائهما بحادث عنيف.
وقد تم تنبيه شرطة المدينة فور انطلاق إنذار الوكالة، لتصل الشرطة لقرب مكان السرقة وعثورها على السيارتين سريعا بجوار شيفروليه كروز وبدء المطاردة.. وقد توقفت كروز على الفور المصاحبة لهم ولكن سيارات اوروس السوداء والبيضاء انطلقت بسرعات هائلة في محاولة للهروب.
المطاردة انتهت في مقاطعة أخرى مع اصطدام كلا السيارتين ببعضهما واعتقال المراهقين بدون ترخيصات للقيادة بطبيعة الحال.
كما يبدو أن المطاردة سببت ضررا لسيارات أخرى مثل كيا سول، مع تضرر سيارتي اورس نفسهما بقوة في الأمام.. وقد ردت وكالة لامبورجيني في بوستون على وسائل التواصل الاجتماعي برسالة هادئة :”نعتقد أن وضع بوست عن اوروس هو الحل الأمثل اليوم” مع وضع عدة صور للسيارة الفاخرة بطلاء أصفر.
كانت هذه تفاصيل خبر مراهقين يسرقان سيارتي لامبورجيني اوروس من الوكالة ويصطدمون بهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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