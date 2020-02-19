كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيراتي تعلن موعد إطلاق سيارتي "كواتروبورتي" و"ليفانتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مازيراتي البريطانية موعد الكشف عن سيارتي "كواتروبورتي" و"ليفانتي"، بتحديثات جديدة، وقالت الشركة إن الكشف عن التحديثات الجديدة للسيارتين في الصيف المقبل على أن تصل إلى الأسواق نهاية العام كموديل 2021.

وستكون مع أفخم سياراتها وهي كواتروبورتي السيدان الفاخرة التي تمتلك تصميماً جميلاً من الخارج ولكن داخليتها فاشلة بكل المقاييس في منافسة مرسيدس وبي ام دبليو وأودي. أما ليفانتي فهي على العكس نوعاً حيث تحتاج خارجيتها لتحسين أكثر لتكون قادرة على منافسة الشركات الألمانية بقوة.

وتجدر الإشارة إلى أن مازيراتي تعمل على سيارة كهربائية جديدة وأخرى SUV ستكشف عنها العام المقبل.