مرسيدس AMG GLE 63 كوبيه 2021 تنطلق بقوة 603 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن الجيل الجديد لـ AMG GLE 63 موديل 2021 كوبيه بتصميم خارجي جديد ومولد طاقة مثير للاهتمام قبل التدشين الرسمي في معرض جنيف الشهر القادم.

وقد حصلت موديلات GLE 63 و GLE 63 S على مقدمة وخلفية جريئتين مختلفتين لتمييزهما عن الموديلات السابقة، مع جنوط خفيف 21 أو 22 إنش ومصابيح أمامية جديدة، مع إمكانية إضافة الحزمة الليلية لـ AMG، والتي تشمل نوافذ مظلمة ولمسات سوداء مصقولة في مختلف أنحاء الخارجية.

وتعتمد موديلات GLE 63 الجديدة على محرك V8 توربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 563 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر لنسخة 63، بينما ترتفع قوة نسخة 63 S إلى 603 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر، بالإضافة إلى تقنية توليد كهربائي خفيفة لإضافة 21 حصان و250 نيوتن.متر لكلا الموديلين.

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وتتسارع GLE 63 إلى 100 كم\س في 4.0 ثانية، وتصل GLE 63 S لنفس السرعة في 3.8 ثانية، بسرعة قصوى 280 كم\س، مع أقفال خلفية تفاضلية إلكترونية.

الداخلية فاخرة ومتطورة تقنية كما هو متوقع مع قائمة AMG خاصة في نظام المعلومات الترفيهية لمتابعة سرعات السباقات وبيانات المحرك وما إلى ذلك.