هيونداي i20 موديل 2020 تكشف عن نفسها رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن i20 موديل 2020 ومواصفاتها الرسمية تمهيدا لتدشينها في معرض جنيف للسيارات في بداية مارس.
الهاتشباك حصلت على تصميم “رياصي حسي” جديد أكثر فخامة من الموديل السابق بشبك أمامي بارز ومصابيح أمامية مسحوبة للوراء وفتحات هواء رياضية وتصميم ديناميكي وجريء للجسد وجناح خلفي ومصابيح خلفية متصلة بشريط ضوئي نحيف.
السيارة أطول وأعرض من الموديل السابق، كما أن الداخلية أكثر تطورا بكثير مع لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 8 أو 10.25 إنش وإضاءة LED محيطية للداخلية وشحن لاسلكي للجوال وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.
وستحصل i20 الجديدة على محرك 1.0 لتر تيربو بقوة 99 حصان، مع نسخة أخرى بقوة 118 حصان بفضل استخدام نظام هجين مخفف 48 فولت لتخفيف استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بـ 3-4%، مع جير يدوي 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات.
وأخيرا ستوفر i20 عددا واسعا من أنظمة مساعدة السائق المتطورة مثل راصد النقطة العمياء والتفادي المبكر للاصطدام الأمامي ومتابعة حارة الطريق ومحدد السرعة الذكي والمساعد الذكي على الركن ونظام لمتابعة انتباه السائق والمزيد.
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