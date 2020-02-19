كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاكوار لاند روفر غير متأكد من تعويض خسائرها في الصين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة جاكوار لاند روفر إنها غير متأكدة من قدرتها على تعويض خسائرها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في توقف الإنتاج في أحد أكبر أسواق الشركة.

وقال رالف سبيث الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "بلومبرج": في الوقت الحالي ، لا نرى أي شيء يحدث من حيث الطلب في الصين.

وأضاف سيكون السؤال الآن هو: هل سيتم التغلب على هذا النوع من فقدان الطلب ، أم أننا سنشهد ارتفاعًا عاديًا في الطلب؟ لا أحد يعلم ولا أحد يعرف كم سيستغرق ذلك .

تحصل شركة جاكوار لاند روفر على حوالي 20 في المئة من مبيعاتها من الصين، حيث شهدت صناعة السيارات انتعاشًا في المبيعات في السوق الرئيسية ، مما ساعدها على العودة إلى الربحية في الأرباع الأخيرة.

بينما من المتوقع إعادة فتح مصنع جاكوار لاند روفر في مدينة تشانغشو بالقرب من شنغهاي الأسبوع المقبل، فإن تأثير نقص قطع الغيار قد يؤثر على إنتاج الشركة في المملكة المتحدة. وقال Speth إن مصانع JLR في المملكة المتحدة لديها فقط ما يقرب من أسبوعين من الإمدادات المتبقية. يواجه صانع السيارات نقصًا في الأجزاء مثل السلاسل الرئيسية.

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تدير جاكوار لاند روفر ثلاثة مصانع للسيارات في المملكة المتحدة ، حيث تنتج ما يقرب من 400000 سيارة سنويًا.

وقال سبث إن شركة صناعة السيارات قد نقلت قطع غيار صينية في حقائب سفر إلى بريطانيا للحفاظ على الإنتاج.

تستخدم المكونات المصنوعة في الصين في ملايين المركبات التي يتم تجميعها حول العالم ، وتعد مقاطعة هوبى - مركز تفشي الفيروس - مركزًا رئيسيًا لإنتاج قطع غيار المركبات وشحناتها.

أغلقت شركات صناعة السيارات مصانع في الصين للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس. لقد توفي أكثر من 1800 شخص ، وتباطأ النشاط الاقتصادي بسبب الحجر الصحي الشامل والقيود المفروضة على السفر.

انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 22 في المئة في جميع أنحاء الصين الشهر الماضي مع اكتساب اندلاع الزخم ، وربما تغرق 30 في المئة في فبراير ، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصين.

قال سبث بشكل منفصل، إنه "متفائل بحذر" من أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيوافقان على صفقة تسمح بالتجارة الحرة والعادلة بعد خروج بريطانيا من الكتلة. يعتمد صانعو السيارات على شبكات الإمداد المعقدة التي تتطلب أجزاء لعبور الحدود عدة مرات قبل انتهاء السيارة.