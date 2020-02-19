إعادة تصدير 63 ألف إطار سيارة خلال 2019.. والسبب؟

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مصلحة الجمارك عن إعادة تصديرها لـ 63 ألف إطار سيارات خلال عام 2019، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية؛ لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة.
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