ما الذي يمنع نقل ملكیة السيارة من شخص لآخر؟.. المرور يجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول معوقات نقل ملكیة السيارة من شخص لآخر بالمملكة.

وجاء استفسار المتابع، كالتالي: “ما الذي يمنع نقل ملكیة السيارة من شخص لآخر في حال عدم وجود رخصة قیادة؟”، وجاء رد الإدارة العامة للمرور في تغريدة عبر حساب تويتر الرسمي، كالتالي:

“رداً على استفسارات بهذا الشأن، إن نقل ملكیة المركبة دون وجود رخصة قیادة لدى من ستُنقل المركبة باسمه مسموح به للمواطنین والمواطنات فقط”.