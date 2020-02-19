“المرور”: استخدام الكاميرات الذكية في رصد المخالفين للأنظمة المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن البدء في استخدام التقنيات الحديثة والكاميرات الذكية في رصد المخالفين للأنظمة المرورية وغير الملتزمين بقوانين السير والسلامة.

حيث نشرت الإدارة عبر حساب تويتر الرسمي، مقطع فيديو يوضح أسباب استخدام هذه التقنيات الحديثة التي تعتمد إعتماداً كلياً على الذكاء الإصطناعي؛ والتي تتلخص في الحفاظ على طرق المملكة آمنة سالمة لكل من يستخدمها، عن طريق إلتزام كل من يقود سيارة بقوانين السير وعدم مخالفة الأنظمة المرورية كـ”عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق”، والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية المروّعة.

وأخيراً، بالفعل قد بدأ رصد المخالفات المرورية باستخدام الكاميرات الذكية من يوم الأحد، فعلى الجميع الإلتزام بقواعد السير والسلامة كي لا يتسبب في أذية الغير، وأيضاً حتى لا يتعرض للمساءلة القانوينة.