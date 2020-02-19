“هيئة النقل”: على مستأجري السيارات رفض التوقيع على العقود المخالفة

الخليج ٣٦٥ نت – أكد السيد “عبدالعزيز بن سعد العجمي” مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة العامة للنقل، أن قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بمطالبة المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن إلتزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر، يعد مخالفاً للائحة المنظمة للنشاط.

وأوضح العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير.. إذا توفر لدى المستأجر، مايلي:

هوية معتمدة (وطنية – إقامة – جواز سفر).

رخصة قيادة وبطاقة ائتمانية.

تطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة.

يُذكر أن الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق كافة أطراف عملية التأجير والتي سيتم الإعلان عنها قريباً فور اعتمادها وإقرارها، وأخيراً فقد دعا “العجمي” المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أية مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للسيارة؛ حفاظًا على حقوقهم، وأنه في حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك فعلى المستأجر عدم التردد بالإبلاغ على الرقم (938).