شركة جاجوار لاند روفر تعلن عن طراز كهربائي جديد

الأربعاء 19 فبراير 2020

أعلنت شركة جاجوار لاند روفر البريطانية المصنعة للسيارات عن طراز كهربائي جديد يدعم تقنية القيادة الذاتية، بإطلالة مستقبلية فريدة باسم Project Vector.



ونشر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، اللقطات الرسمية لطراز Project Vector، الذي يشبه في تصميمه الخارجي سيارات المستقبل، وخصصته شركة جاجوار لاند روفر كومديل لعام 2021.

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وقال الموقع إن النسخة المعلن عنها من الطراز Project Vector، تُعَد اختبارية للعرض فقط، وتطمح لتوفير نسخ منها للبيع بالأسواق في أقرب وقت ممكن.

وذكر "زا فيرج" جانبا من مواصفات الطراز، الذي يبلغ طوله أربعة أمتار، ويمتلك من الداخل مقعدا مخصصا للسائق رغم عمله بتقنية القيادة الذاتية بشكل كامل، بالإضافة لبطارياته المثبتة في منطقة منتصف الطراز، ولم تكشف جاجوار لاند روفر حتى الآن عن قدرات محركه الكهربائي.

وقال الموقع إن شركة جاجوار لاند روفر قامت بتطوير هذه النسخة التجريبية من طراز Project Vector بمركز صناعة وتطوير المركبات الوطني ببريطانيا، بمساعدة خبراء من جامعة Warwick، والشركة الأم المالكة لجاجوار لاند روفر، "تاتا موتور".