تعرف على سعر سيارة بيل جيتس "بورش تياكان" الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
كشف الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكرو سوفت، عن شرائه سيارة كهربائية من طراز بورش تايكان.
وأثنى "جيتس"، على الدور الذي لعبته "تيسلا"، في الترويج للسيارات الكهربائية، إلا أنه فضل شراء "تايكان" الكهربائية، مؤكداً أنهاستمتع بها كأول سيارة كهربائية يمتلكها.
وأشار "جيتس"، إلى أن العيوب الوحيدة للسيارات الكهربائية مقارنة بالموديلات البترولية والديزل هي قصر المدى وطول فترات شحن البطارية مقارنة بتزويدها بالوقود.
ووفقاً لعدد من مواقع السيارات المتخصصة فإن جيتس اشترى نسخة تايكان تيربو S الأعلى في المجال بسعر يبدأ من 185,000 دولار .
وتحمل السيارة محركاً بقوة تصل إلى 750 حصان وعزم دوران 1,049 نيوتن.متر وتستطيع أن تتسارع من صفر إلى 96 كم\س في 2.6 ثانية فقط بسرعة قصوى 259 كم\س.
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