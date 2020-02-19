تعرف على موعد طرح "تويوتا سوبرا" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، نموذجاً جديداً من سيارتها الشهيرة "سوبرا"، من المقرر طرحه في الأسواق خلال فصل الصيف القادم.

وزودت "سوبرا" الجديدة، بمحرك سداسي الأسطوانات يولد قوة 387 بدلا من 340 حصان، مع عزم دوران أقصى 499

بدلا من 495 نيوتن متر. وقامت "تويوتا"، بفضل مجموعة العادم المعدلة بإجراء بعض التعديلات على المحرك، ما جعلها قادرة على التسارع من الثبات إلى سرعة 97 كلم في غضون 3.9 ثانية تقريبا بدلا من 4.1 ثانية.

وأجرت الشركة اليابانية تعديلات على الهيكل الخارجي لـ"سوبرا"، بشكل منح السيارة مزيد من الديناميكية والثبات على السرعات العالية، فضلا عن تجاوز المنعطفات بصورة أفضل، كما شملت التعديلات ممتصات الصدمات بمجموعة التعليق ونظام التوجيه المعزز إلكترونيا.

وزودت السيارة بباقة من التجهيزات القياسية، حيث تحتوي على شاشة قياس 8.8 بوصة بالمقصورة الداخلية.