أنواع سيارات يقترب انقراضها من العالم.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار خطة الشركات الكبرى المصنعة للسيارات في التوسع في تصنيع السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV والسيارات الكهربائية، أصبحت موديلات كثيرة مهددة بالإنقراض والوصول لمرحلة التقاعد.

وأبرز موديلات السيارات المهددة بعدم استمرار الشركات في تصنيعها هي الكابريو والكوبيه وموديلات الفان والعديد من الموديلات الأخرى.

ويعد اعتماد صناعة السيارات على مفهوم بنية المنصة من المسببات الرئيسية لإيقاف هذه الموديلات، حيث زادت وتنوعت الموديلات بصورة كبيرة، بل وباتت اختصارات مثل MQB أو MFA أو EMP2 علامات تجارية في حد ذاتها، هذا التنوع الكبير أصبح يمثل مشكلة كبيرة للشركات.

وكشف البروفيسور فرديناند دودنهوفر، الأستاذ بجامعة دويسبورج/إيسن الألمانية، عن أن التنوع الكبير في موديلات السيارات صعب من تحكم شركات الإنتاج، وكثرت التعقيدات والمتغيرات في التصنيع.

وحالياً نجد هربرت دييز رئيس شركة فولكس فاجن قد أكد على الاعتماد على المنصة الكهربائية MEB والمطورة خصيصا لموديلات الشركة القادمة.

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وكذلك نجد أن مرسيدس كانت قد أعلنت أيضاً عن تصنيع سيارتين ضمن فئة السيارات المدمجة على المنصة EQC، كما ستحمل EQS أيضا عائلة سيارات كهربائية من الفئة العليا.

ويعد أيضاً عدم استيفاء بعض الموديلات لاشتراطات معايير المواد الملوثة، من أبرز العوامل التي تهدد بعض الموديلات بإيقاف إنتاجها.

وبالفعل بدأت الشركات في إيقاف تصنيع بعض الموديلات، ومنها بعض النماذج الرياضية مثل إصدارات OPC من أوبل، كما شاهدنا إيقاف فولكس فاجن لسيارتها الشهيرة Golf Cabrio في العام الماضي، بالإضافة نجد أيضاً موديلات من أودي مثل TT تقف هي الأخرى على حافة النهاية.