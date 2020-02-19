كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار إطارات السيارات الجديدة 2020 بالسوق المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع الناس بشكل يومي أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى أسعار مسلتزمات السيارات، وحرصًا من بوابة "الخليج 365" الإلكترونية على تقديم كل ما يهم القارئ، نستعرض معكم أسعار إطارات السيارات الجديدة 2020 في الأسواق المصرية، والتي شهدت استقرار في الفترة الراهنة.

إليكم أسعار إطارات السيارات في مصر:



- أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 من 500 إلى 600 جنيهًا، ومقاس 15 من 850 إلى 950 جنيهًا.

- أسعار إطارات "بريدجستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيه، ومقاس 14 سجل 950 جنيهًا، ومقاس 15 سجل 1200 جنيهًا، ومقاس 16 سجل 1550 جنيهًا.

- أسعار إطار "كومهو" مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا.

- أسعار إطار "كومهو" مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا.

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- أسعار إطارات "لاسا" مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

- أسعار إطارات "نكسن" مقاس 15 الكورية سعر 875 جنيهًا.

- أسعار إطارات "سوموتومو" مقاس 14 اليابانية سعر 825 جنيهًا.

- أسعار إطارات "الإندونيسية" مقاس 16 سعر من 950 إلى 1100 جنيه.