رئيس قطاع المستعمل برابطة التجار: تراجع أسعار "الزيرو" أثر على حركة المبيعات

كتب: باسل الحلواني

أكد محمود حماد، رئيس قطاع السيارت المستعملة برابطة تجار السيارات، أن حالة من الركود تسيطر على سوق السيارات المستعملة، خلال الفترة الأخيرة، في ظل امتناع عدد

كبير من العملاء عن الشراء، نتيجة انتظارهم لمزيد من التراجع في الأسعار.

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وأضاف "حماد"، أن موجة التخفيضات التي طالت غالبية السيارات

الجديدة "الزيرو"، أثرت بشكل كبير على أسعار المستعمل، حيث تراجعت بنسبة 20%.

وتوقع رئيس قطاع السيارات المستعملة، تحسناً وانتعاشاَ كبيراً بداية من النصف الثاني من العام، لافتاً إلى أن عودة حركة المبيعات إلى طبيعتها مرتبط باستقرار الأسعار.