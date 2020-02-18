كتب: باسل الحلواني
أكد محمود حماد، رئيس قطاع السيارت المستعملة برابطة تجار السيارات، أن حالة من الركود تسيطر على سوق السيارات المستعملة، خلال الفترة الأخيرة، في ظل امتناع عددكبير من العملاء عن الشراء، نتيجة انتظارهم لمزيد من التراجع في الأسعار.
وأضاف "حماد"، أن موجة التخفيضات التي طالت غالبية السياراتالجديدة "الزيرو"، أثرت بشكل كبير على أسعار المستعمل، حيث تراجعت بنسبة 20%.
وتوقع رئيس قطاع السيارات المستعملة، تحسناً وانتعاشاَ كبيراً بداية من النصف الثاني من العام، لافتاً إلى أن عودة حركة المبيعات إلى طبيعتها مرتبط باستقرار الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قطاع المستعمل برابطة التجار: تراجع أسعار "الزيرو" أثر على حركة المبيعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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