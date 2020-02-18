ظهور مميز لـ"رينو ترايبر" أصغر سيارة سباعية المقاعد

كتب: باسل الحلواني استحوذت سيارة رينو الجديدة "ترايبر"، على إعجاب عشاق العلامة الفرنسية عقب الكشف عنها، في ظل ما تتمتع من تصميم مبتكر. وتنتمي السيارة لفئة موديلات "كروس أوفر"، وتم تجهيزها بثلاثة صفوف من المقاعد، حيث تأتي السيارة الجديدة بطول 3.99 متر، ويمكن طي الصف الأوسط منهم للأمام، ويسع صندوق الأمتعة ما يصل إلى 625 لتر من الأغراض. السيارة الجديدة بطول 3.99 متر، ويمكن طي الصف الأوسط منهم للأمام، ويسع صندوق الأمتعة ما يصل إلى 625 لتر من الأغراض. تعتمد السيارة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات Advertisements بقوة 73 حصان/96 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتم تجهيز المقصورة الداخلية بمكيف هواء وعدادات رقمية، فضلا عن أن نظام الملتيمديا يتيح دمج الهواتف الذكية عبر تقنية أبلCarPlay وأندرويد Auto. بقوة 73 حصان/96 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتم تجهيز المقصورة الداخلية بمكيف هواء وعدادات رقمية، فضلا عن أن نظام الملتيمديا يتيح دمج الهواتف الذكية عبر تقنية أبلCarPlay وأندرويد Auto. وتزخر "ترايبر"، ببعض أنظمة مساعدة القيادة مثل كاميرا الرجوع للخلف التي تساعد قائد السيارة عند إجراء المناورات.

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