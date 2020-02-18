اخبار حصرية عن شركتي تويوتا ولكزس واهم التغييرات التي ستحصل عليها سياراتهم

الخليج ٣٦٥ نت – سنتعرف اليوم على ما لدى تويوتا ولكزس في جدول أعمالهم، وذلك وفقاً لمصدر داخلي بالشركة اليابانية لصناعة السيارات نقلا عن مجلة السيارات العالمية موتور ون.

في البداية.. الجيل الثاني من 86 الذي تم تأكيده من قبل تويوتا وسوبارو، من المقرر أن يتم الكشف عنه في يوليو 2021 ثم يبدأ بيعها كموديل عام 2022، وهذه هي كل المعلومات التي يمتلكها المصدر عن الكوبيه ذات الدفع الخلفي، لكن أحدث الشائعات تقول إنها ستباع تحت اسم “GR 86” بقوة 255 حصان تقريباً من محرك بشاحن تيربو، مع مساحة داخلية أكبر ومواد أفضل.

بالانتقال إلى سيارات السيدان، فستحصل كامري على إصدار فيس ليفت هذا الخريف ليُباع كموديل عام 2021، كما ستحصل على الجيل التالي كموديل عام 2024، أما بالنسبة لأفالون، فإن السيدان الأكبر ستحصل على إصدار فيس ليفت كموديل عام 2022.

سيكون هناك بعض الإضافات الجديدة إلى تشكيلة الشركة، ففي سبتمبر 2021 ستبدأ إنتاج سيارة كروس أوفر مستوحاة من كورولا كموديل عام 2022، وسيتم بناؤها في ولاية ألاباما في المصنع الذي تبنيه شركة تويوتا مع مازدا كجزء من استثمار تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار، كما ذكرت الشركة من قبل أن لقب “فينزا” قد يعود من جديد في شكل كروس أوفر متوسطة الحجم من المقرر صدوره في الربع الأخير من العام.

وبالحديث عن السيارات الإس يو في والبيك أب، فإن المصدر الداخلي يؤكد أيضاً أن تويوتا لديها خطط أيضاً لراف فور، حيث ستحصل على تحديثات منتصف العمر لعام 2022، في حين ستكشف عن الجيل التالي من سيكويا وفور رانر في عام 2022 لتباع كموديل عام 2023.

أما بالنسبة لسيارة لاندكروزر، فإن السيارة ذات الشكل الجديد ستستند على شاصيه تندرا وينخفض سعرها كما أن موعد تدشينها مجهول في هذه المرحلة.

ولعشاق سيارات البيك آب، فإن الجيل القادم من تندرا سيتم الكشف عنه في ديسمبر 2021 كموديل عام 2022 وسيستند على منصة TNGA-F، وستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو هجين للإصدار الأعلى، وبالنسبة لتاكوما، فمن المقرر الكشف عن الجيل التالي لعام 2024، في حين أنه من المقرر أن تتلقي هايلوكس وفورتشنر إصدار فيس ليفت قريباً قبل أن يتم الكشف عن الجيل التالي في عام 2023.

Advertisements

يذكر أن كلاً من تويوتا ولكزس تتطلعان إلى وقف استخدام محركات الـ V8 في السيارات التي تكلف أقل من 90,000 دولار (337,500 ريال)، في حيث ستستخدم محرك V8 مزدوج التوربو جديد في LC-F موديل عام 2022.

بالحديث عن لكزس، ستحصل LS وES على إصدار فيس ليفت لموديل عام 2022، في حين سيتوقف إنتاج GS، ويُنظر إلى ميراي وES كبدائل لسيارة السيدان القديمة، ونحن نعتقد أن تجار لكزس صُدموا عندما تم الكشف عن سيارة السيدان التي تعمل بخلايا الوقود بشارة تويوتا بدلاً من شارة لكزس.

من جانبها، ستحصل UX على نسخة فيس ليفت سيتم الكشف عنها خلال 2021 كموديل 2022، في حين سيتم الكشف عن NX جديدة كلياً في خريف عام 2021 وستستند على منصة TNGA-K مع خمس خيارات مختلفة للمحرك، بما في ذلك محرك هجين سعة 2.5 لتر مع نطاق كهربي نقي قدره 64 كم، ويُقال إن NX تستخدم نظام ترفيهي تم تطويره حديثاً يتميز بشاشة لمسية مقاس 14 بوصة، كما ستحصل على بعض التقنيات الأخرى، بينما سيمتلك طراز F-Sport جنوط مقاس 20 بوصة.

وهناك موديل آخر من المقرر أن يستخدم منصة TNGA-K، وهو RX 2023 الذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في 2022 باعتباره سيارة عائلية تتكون من ثلاثة صفوف من المقاعد، والجدير بالذكر أن GX الحالية ستظل قيد الإنتاج حتى عام 2022، مع وجود بديل قيد التطوير حالياً للكشف عنه في 2023.

في النهاية، يقال إن LX التالية ستختلف بشكل كبير عن الطراز الحالي حيث ستحصل على تغييرات ثورية، ويُقال إنها أصبحت أكثر فخامة، وستستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو هجين وخيار ديزل أيضاً، ومن المقرر أن يتم طرح الجيل التالي من LX في وقت ما في عام 2022، لتنافس بنتلي بنتايجا.

المصدر: Motor1