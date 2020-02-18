كيا سيلتوس تصل رسميا السوق السعودي

المعارض الرئيسية لشركة الجبر التجارية احتلفت بهذه المناسبة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة رسميا؛ عن وصول سيارة كيا سيلتوس إلى السوق السعودي، بعد ترقب لوصول هذه السيارة التي تم الكشف عنها في كبرى معارض السيارات حول العالم ومنها معرض جدة الدولي للسيارات الذي اختتم مؤخرا، وحظيت باعجاب واسع بتصميمها الرائع ومواصفاتها المميزة.

وشهدت المعارض الرئيسية للشركة في الرياض والدمام وجدة حفل تدشين السيارة في السوق السعودي بحضور كبار المسؤولين في شركة الجبر التجارية وعدد كبير من من المهتمين بقطاع السيارات الذين حرصوا على الحضور وتوثيق الإعلان عن البدء في طرح السيارات أمام العملاء.

وتضم سيارة كيا سيلتوس الجديدة مزايا وعناصر سلامة وتقنيات في غاية التطور على المستوى العالمي بالنسبة لفئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” المتعددة الإستخدامات والمدمجة.

وتتميز سيارة كيا سيلتوس بتفاصيل تصميم مميزة، الأمر الذي يضفي على هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة جواً من المزايا الرياضية المدهشة، فهي تجمع بين المزايا التقنية التي تستشرف المستقبل والمساحات الرحبة الرائدة في فئتها ومزودة بمجموعة من مزايا الأمان الرائعة ذات المستوى العالمي.

كما أن التصميم الخارجي المميز والمدهش، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، إضافة إلى الشبك الأمامي الواسع “على هيئة أنف النمر” مما يساعد في التعرف عليها على الفور وإستيعاب أنها من سيارات كيا، ولكنها تختلف قليلاً عنها، حيث أنها مزودة بكتف قوي منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، بالإضافة إلى المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل، أضفت على هذه السيارة متعددة الاستخدامات المدمجة جواً يتميز بالسمات الرياضية.

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لقد تم تزويد سيارة كيا سيلتوس بمصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، يضفي على السيارة وجود قوي وواثق على الطريق، وللقيادة أثناء النهار، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح LED ومصابيح خلفية تعمل بالنهار ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات تجعل سيارة كيا سيلتوس واضحة تمامًا أينما كانت، أما بالنسبة للقيادة في الأجواء الضبابية، فقد تم تزويد السيارة أيضًا بمصابيح LED خاصة بذلك.

تتمتع سيارة كيا سيلتوس بخيارات مختلفة من جنوط سبائك الألمنيوم الممتازة المنحوتة بدقة مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة، والتي تكمل أبعاد السيارة، مما يجعلها ذات هيئة ومظهر قوي، كما إنها مزودة بإطارات مقاس 205/60 R16 أو 215/55 R17 .

وبهذه المناسبة قدم الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ وائل بغدادي شكره لكافة من شارك الشركة احتفالها بهذا الحدث، مرحبا بكافة العملاء والزوار في معارض شركة الجبر التجارية في مختلف مدن المملكة للاطلاع بشكل أكبر على سيارة كيا سيلتوس وما تضمه بين جوانبها من مواصفات مميزة، وتصميم جذاب، مشيرا بأن شركة كيا موتورز تسهدف في هذه السيارة فئة الشباب حيث أنها مزودة بأحدث التقنيات وأدوات السلامة.