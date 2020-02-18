كاديلاك XT6 2020 تصل إلى أسواق الشرق الأوسط

توفر سيارة الكروس أوفر الجديدة كليًا بثلاثة صفوف من المقاعد تجربة ركوب رائعة في كل مقعد، وتزخر بتقنيات أمان شاملة سواء قياسية كانت أم متوفرة

الخليج ٣٦٥ نت – وسّعت كاديلاك، العلامة التجارية الرائدة في عالم السيارات، تشكيلتها المشهورة عالميًا لطرازات عام 2020 من سيارات الكروس أوفر وسيارة الدفع الرباعي مع وصول سيارة XT6 لأول مرة إلى أسواق الشرق الأوسط. ويتمحور تصميم سيارة الكروس أوفر الجديدة كلياً هذه والتي تضم ثلاثة صفوف مقاعد، حول مقصورة ركاب فاخرة ومتصلة وقابلة للتكيف، مدعومة بقدرات استجابة سريعة ومجموعة شاملة من تقنيات الأمان القياسية والمتوفرة، لتوفر لركابها أفضل تجربة ركوب أثناء تنقلاتهم.

وفي تعليق له، قال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات كاديلاك الدولية وكاديلاك الشرق الأوسط: “نحن سعداء للغاية بالإعلان عن وصول أول سيارة من طراز XT6 2020 إلى المنطقة. وتعبر سيارة XT6 عن جوهر كاديلاك بشكل لا لبس فيه، وقد تم الاهتمام بأدق تفاصيل سيارة الكروس أوفر هذه بعناية بالغة لتوفير مساحة تزخر بالفخامة وتوفر أعلى معايير الراحة والاتصال للعملاء. توفر كاديلاك XT6 الأولى من نوعها على الإطلاق مزيجًا رائعًا من ميزات السلامة والأمان والراحة والرحابة للعملاء الذين يسعون للتميز. ويوسع وصول سيارة XT6 من عروضنا الخاصة بسيارات الدفع الرباعي، مما يمنح العملاء المزيد من الخيارات عند التفكير باقتناء سيارة كاديلاك جديدة تناسب احتياجاتهم اليومية.”

أبرز مزايا السيارة:

تتمتع سيارة XT6 بمجموعة شاملة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق القياسية والمتوفرة ، إلى جانب مساحة تخزين كبيرة 4 .

أحدث تجربة مستخدم من كاديلاك مع أدوات تحكم سهلة الاستخدام، بما في ذلك وحدة تحكم دوارة مع وظيفة تحريك جديدة.

توفر طرازات Premium Luxury وSport للعملاء قدرة إضافية لتخصيص سياراتهم مع لمسات تصميمية خارجية وداخلية فريدة من نوعها.

تجربة قيادة ذكية وسريعة الاستجابة، مدعومة بمحرك V-6 سعة 3.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، وإمكانية الاختيار بين أربعة أنماط للقيادة.

مستويات أرفع من الفخامة والراحة وسهولة الاستخدام

ترتقي سيارة XT6 بجمالية التصميم الداخلي المعاصر، مع خطوط سطحية عريضة وأنيقة وواجهات بسيطة، تمثل أرقى تعبير يركز على الجودة واستخدام المواد الأصلية ودقة الصنع المتناهية.

وتنفرد طرازات Premium Luxury وSport بلمسات مميزة وألوان داخلية فريدة، حيث تزخر طرازات Premium Luxury بلمسات ديكور من الأخشاب الفاخرة، بينما تتميز Sport بلمسات من ألياف الكربون.

وتساعد مزايا الراحة المتوفرة على ضمان أن يتمتع جميع ركاب سيارة XT6 بتجربة فاخرة في أي صف جلسوا، وتتضمن هذه المزايا نظام الصوت الأول من نوعه من كاديلاك Bose® Performance Series والذي يأتي مع 14 مكبر صوت قابلة للضبط حسب الطلب، مما يوفر صوتًا قويًا وغامرًا في جميع أنحاء مقصورة XT6. وتشمل الميزات الإضافية المتوفرة مقاعد من جلد شبه أنيلي، ونظام كاديلاك لتأيين الهواء، ومقاعد أمامية بتدفئة/تهوية تلقائية، ومقاعد الصف الثاني الطرفية بتدفئة، ومقود بتدفئة تلقائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تزخر سيارة XT6 بميزات راحة متوفرة تساعد في الحفاظ على اتصال السائق والركاب، ومنحهم الثقة وقدرة التحكم، مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي المتقدم، ونظام الرؤية الليلية، وكاميرا الرؤية المحيطية عالية الدقة.

ويعزز صف المقاعد الثالث القياسي في هذه السيارة والقابل للطي كهربائياً وميزة طي مقعد الصف الثاني عن بعد، تنوع واستخدامات هذه السيارة، كما توفر ميزة إمالة وانزلاق مقعد الصف الثاني سهولة كبيرة في عملية الوصول إلى مقاعد الصف الثالث. ومن المزايا القياسية الأخرى في هذه السيارة الرائعة، نظام فتح الباب الخلفي بدون استخدام اليدين، وتقنية فتح السيارة بدون مفتاح، ونظام التشغيل التكيفي عن بعد.

مزايا السلامة وتقنيات مساعدة السائق

تزخر سيارة XT6 بمجموعة شاملة من مزايا السلامة وتقنيات مساعدة السائق، والتي تساعد في تعزيز وعي السائق بالبيئة المحيطة. وتشمل هذه التقنيات نظام رادار/كاميرا متطور وغيرها من التقنيات القائمة على أجهزة الاستشعار.

وعلاوة على ذلك، تم تصميم هيكل السيارة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الركاب، وذلك باستخدام مواد فاخرة وميزات متطورة، مثل القضبان الأمامية المفرغة والمنبسطة، ونظام حديث للاحتواء، يتضمن سبعة وسائد هواء قياسية.

قدرات اتصال ذكية وسلسة

يعد التكامل التكنولوجي المدروس أمرًا أساسيًا في سيارة XT6 لإنجاز مهمتها المتمثلة بتقديم تجربة سلسة وسهلة الاستخدام. ويرتقي هذا التكامل بمستوى الاتصال إلى حدود جديدة، إذ يتضمن بعض الميزات الأكثر تقدمًا من كاديلاك.

وتوفر أحدث تجربة مستخدم5 من كاديلاك طرقًا أكثر للتفاعل مع نظام السيارة، بما في ذلك خاصية اقتران الهاتف بلمسة واحدة عبر تقنية اتصال المدى القريب، ووحدة تحكم دوارة جديدة، مع وظيفة تحريك جديدة وسهلة. كما تأتي جميع طرازات XT6 بستة منافذ2 USB (اثنان لكل صف مقاعد).

وتشمل تقنيات الاتصال ودعم السائق الأخرى المتوفرة، خاصية ملاحة محدثة مع إدخال رمز العنوان الطبيعي، وتطبيقي Apple CarPlay6 وAndroid Auto7 للهواتف الذكية المتوافقة، ونظام شحن لا سلكي قياسي3 من الجيل التالي بقوة 15 واط.

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التميز في التصميم

يستند التصميم التعبيري لسيارة XT6 إلى نسبها القوية، مع إضافات خاصة ومتميزة لطرازات Premium Luxury وSport.

ويتميز طراز Premium Luxury بلمسات خارجية براقة ولامعة، بينما يتمتع طراز Sport بلمسات داكنة وتفاصيل أكثر قوة تعكس الأداء الرياضي، بما في ذلك عجلات قياس 20 بوصة قياسية. ويتميز كلا الطرازين بتكنولوجيا إضاءة متقدمة، بما في ذلك مصابيح LED عمودية مميزة مع مجموعة حزمة بروجكتور ثلاثية العناصر.

ديناميكيات القيادة ونظام الدفع

توفر تجربة قيادة XT6 توازناً مثاليًا بين الاستجابة والنقاء، مع شعور بالصلابة يعزز ثقة السائق. وتظهر هذه الصفات بشكل مركز وفريد في طرازات Premium Luxury وSport، حيث يتميز الطراز الأول بالتركيز بشكل أكبر على عزل الطرق، بينما يركز الطراز الثاني على توفير شعور أكبر بالمرونة في ضبط هيكل السيارة.

وتتيح أنماط القيادة التي يمكن للعميل الاختيار بينها، لسيارة XT6 التكيف بشكل أفضل مع تفضيلات السائق وظروف الطريق المتغيرة. ويمكن ضبط ومعايرة هذه الأنماط بشكل فريد لدعم خصائص القيادة في طرازات Premium Luxury أو Sport.

ويعتبر نظام الدفع الرباعي قياسيًا في طرازات Premium Luxury وSport، كما يتميز طراز Sport بنظام Sport Control بقابض مزدوج خاص بالدفع الرباعي يساعد على تعزيز تجربة القيادة من خلال التحكم النشط بالانزلاق. وتتميز طراز Sport أيضًا بنظام التحكم المستمر بالتثبيط ونسبة توجيه أسرع، تم ضبطها لتوفير شعور أعلى بحماسة القيادة، مع زيادة التغذية الراجعة وتعزيز المستوى الإجمالي للاستجابة.

ويقف خلف ديناميكيات القيادة المتطورة في سيارة XT6 محرك DOHC V-6 سعة 3.6 لتر، يولد قوة تقدر بنحو 310 أحصنة (231 كيلو واط)، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات يحتوي على الجيل التالي من نظام نقل الحركة الإلكتروني الدقيق. ولتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في هذه السيارة، تتيح تقنية إدارة الوقود النشطة تشغيل أربع أسطوانات فقط عندما لا تكون طاقة جميع الأسطوانات الستة ضرورية لدفع السيارة.

2020 Cadillac XT6 Sport Stellar Black Metallic

2020 Cadillac XT6 Sport Stellar Black Metallic