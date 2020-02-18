كاديلاك كروس اوفر كهربائية جديدة ستنكشف في هذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقرير من Auto News أن كاديلاك ستكشف الستار عن كروس اوفر كهربائية جديدة في أبريل، حيث أخبر رئيس الشركة، ستيف كارلايل، أصحاب وكالات كاديلاك في أمريكا بموعد التدشين.

وقد مهدت كاديلاك لها بصورة توقعية في بداية 2019، بتصميم جريء وحاد ومنخفض.. وسترتكز الكروس اوفر الجديدة على منصة كهربائية جديدة لجنرال موتورز تدعم أنظمة الدفع الخلفي والأمامي والرباعي.

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وقد صرح رئيس كاديلاك العام الماضي ان الكروس اوفر ستمثل “أساسا لتوجه جديد كليا في كاديلاك نحو قلب الأسواق العالمية الفاخرة”، وهو تأكيد على طرحها عالميا وليس لسوق محدد.

من الغالب تدشين السيارة في معرض نيويورك للسيارات في أبريل أو ربما في حدث خاص منفصل.