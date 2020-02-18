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بيل جيتس يشترى بورش تايكان ويعبر عن إعجابه بها

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – بيل جيتس يمتلك مجموعة من أفضل السيارات النادرة والتاريخية بالعالم، منهم سيارات لبورش ولامبورجيني، ومؤخرا صرح جيتس بشرائه لبورش تايكان الكهربائية الجديدة.

بيل جيتس مدح تيسلا للدور الذي لعبته للترويج للسيارات الكهربائية، وإن انتهى لشراء تايكان ، واصفا إياها بـ “سيارة باهظة الثمن ولكنها رائعة جدا جدا.. هي أول سيارة كهربائية أقتنيها وأنا مستمتع بها للغاية”.

وأشار جيتس إلى أن العيوب الوحيدة للسيارات الكهربائية مقارنة بالموديلات البترولية والديزل هي قصر المدى وطول فترات شحن البطارية مقارنة بتزويدها بالوقود.

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من الغالب أن جيتس اشترى نسخة تايكان تيربو S الأعلى في المجال بسعر يبدأ من 185,000 دولار (694,000 ريال) بقوة تصل إلى 750 حصان وعزم دوران 1,049 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 2.6 ثانية فحسب بسرعة قصوى 259 كم\س.

 

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