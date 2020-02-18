استدعاء 230,000 سيارة فورد ولينكون لمشكلة في نظام التعليق

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت فورد استدعاء واسعا لموديلات توروس وفليكس ولينكون MKT في أمريكا الشمالية لمشكلة في نظام التعليق. إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية صرحت أنه “تحت ظروف الضغط المرتفع، قد تنفصل وصلات نظام التعليق”، ما يرفع من مخاطر الحوادث بدون تحذير. Advertisements وسيؤثر الاستدعاء على 230,000 سيارة، مع توقعات أن 1% منهم فقط تحتوي على العطل، وقد تم بناء الموديلات بين 2011 و2017.

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