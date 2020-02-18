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الخليج ٣٦٥ نت – مع استعداد لاندروفر لإطلاق ديفندر الجديدة كليا في الربيع، كشفت الشركة عن أول فيديو ترويجي للـ SUV، ونرى قيام ديفندر بحركات جريئة في فيلم جيمس بوند القادم No Time To Die.
في الواقع هذه اللقطات تم تصويرها أثناء التدريب للفيلم، ونرى مشهد مطاردة مثيرة مع إبراز قدرات ديفندر الممتازة على التضاريس الوعرة وانطلاقها في الهواء وتحملها لاختبارات قاسية في المستنقعات والأنهار.
بشكل عام تم استخدام عشر سيارات ديفندر في صنع الفيلم، وقد صرح فريق العمل بالتالي: “دفعنا ديفندر لأقصى حدودها الممكنة لتوليد أكبر قدر من الحماس”.
وقد أكدت لاندروفر أن سيارات ديفندر المشاركة في الفيلم هي سيارات قياسية من المصنع بدون أي تعديلات خاصة باستثناء قفص الحماية من الانقلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” لاندروفر ديفندر تشارك في مشهد مطاردة مثيرة في فيلم جيمس بوند القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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