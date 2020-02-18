تويوتا هايلكس تحصل على محرك V8 من مرسيدس AMG

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس ستودع موديل X-Class قبل أن تجد فرصة لطرح نسخة AMG عالية الأداء بمحرك V8 ضخم، ولهذا قرر أحدهم تجربة وضع محرك AMG في بيك اب، تحديدا تويوتا هايلكس.

لا توجد تفاصيل كثيرة عن عملية التحول.. وكل ما نعرفه أن هايلكس حصلت على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة تتراوح بين 475 و518 حصان، وربما حصل هذا المحرك تحديدا على بعض التعديلات لرفع قوته.

اليقيني أن هذه البيك اب تتمتع بصوت هادر ورائع، كما من الواضح استخدامها لجير يدوي مع كون ارتفاعها أقل من هايلكس القياسية وازدياد حجم الجنوط كذلك.. من الواضح أن السائق سعيد للغاية بالنتيجة.