زودت بأنظمة استدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية عند الطوارئ.. "هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من "أكسنت"

تعتزم عملاق صناعة السيارات الكورية هيونداي ، قريباً طرح الجيل الجديد من سيارات "سولاريس" الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في مصر والدول العربية والآسيوية باسم "أكسنت".

حصل الجيل الجديد من "أكسنت"، على بعض التعديلات التي طالت المظهر والتصميم الخارجي، فتغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد في السيارة، وأصبح أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلا، وأصبحت الانحناءات

والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات شبيهة بمحركات سولارس الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليتر وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة مختلفة قليلا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في بعض سيارات أودي الحديثة، كما حصل مقود هذه المركبة على أزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

كما زودت المركبة بأنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على الطرقات المتعرجة أو المغطاة بالمياه والثلوج.