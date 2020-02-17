أشعلت علامة إ م جي المنافسة في فئة السيارات العائلية رباعية الدفع، بعد كشفها عن سيارة إم جي RX8 الفارهة، التي منافساً شرساً جديداً لسيارة ميتسوبيشي اليابانية "باجيرو"، وكذلك لأيقونة تويوتا الشهيرة "فورتشنر"، لكونها قادرة على اقتحام الطرق الوعرة والغوص في مياه ارتفاعها 80 سم فضلاً عن تحملها ظروف تشغيل جبلية.
وتأتي السيارة بتصميماً خارجياً عصرياً، يتضمن أضواء LED شاملة ولمسات من الكروم الفضي اللامع وخطوط على غطاء المحرك وهوية خلفية مميزة بالإضافة إلى امتلاكها جنوط قياس 20 بوصة.
وتزخر إم جي RX8، بالعديد من ألوان الهيكل الخارجي بما في ذلك اللون الأبيض العادي أو اللؤلؤي فضلاً عن اللون الأزرق والرمادي والبني والأسود، ويتيح الباب الخلفي الكهربائي إمكانية الوصول إلى المساحة المخصصة للتخزين بسهولة تامة.
وتظهر المقصورة الداخلية في سيارة إم جي RX8 بتصميم مبتكر وتناسق المقاعد
وساعدت مساحات التخزين الذكية المتعددة التي يصل عددها إلى 37، على الحفاظ على ترتيب المقصورة، فيما يمكن تعديل المقاعد بما يتناسب معحاجة الراكب، حيث يصل حجم مساحة الأمتعة داخل المقصورة إلى 2178 لتر عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث. كما توفر إم جي RX8 أفضل مستويات تدفق الهواء للركاب بفضل نظام تكييف الهواء المزدوج الذي تم اختبار قدرته على تقديم أفضل تحكم بدرحات الحرارة ليتناسب مع المناخ الحار في هذه المنطقة، وذلك بالإضافة إلى مكيف هواء خلفي منفصل للجالسين في المقاعد الخلفية.
ويظهر الهيكل الخارجي لسيارة إم جي RX8 متناسقاً مع الشاسيه المنفصل (بنظام شاسيه الشاحنات) بارتفاع قدره 202 ملم عن الأرض، ويمكنها خوض المياه التي يصل عمقها إلى 800 ملم، مما يوفر تجربة قيادة مميزة على الطرق الوعرة بمستويات أعلى من المرونة. ويمكنك الاستماع بتجربة القيادة بنظام الدفع الخلفي للعجلات في طراز STD، أو بنظام الدفع الرباعي للعجلات Torque on Demand في طرازي COM أو LUX والذي يمكنه تعديل عزم الدوران في غضون 0.1 ثانية فقط.
وتحمل السيارة العملاقة محركاً توربو سعة 2.0 لتر يعمل بتقنية Net Blue Technology بعزم دوران يصل إلى 360 نيوتن متر لتوفير القوة اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواصفات إم جي 8 قبل طرحها في السوق المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.