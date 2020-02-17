"مرسيدس" تقرر استدعاء 300 ألف سيارة لهذا السبب؟

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة صناعة السيارات الألمانية "دايملر أيه جي"، استدعاء نحو 300 ألف سيارة مرسيدس بنز ديزل فئة E و CLS، والتي جرى إنشاؤها بين عامي 2015 و2019.

وقالت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات إن سبب الاستدعاء إلى ورشة الإصلاح يأتي

نتيجة مخاوف من تسرب الرطوبة، والتسبب في نشوب الحرائق.

وصرحت الشركة عبر بيان لها، بأن إجراء التعديلات على الأسلاك الكهربائية سيستغرق حوالي ساعة واحدة للسيارة، ومن بين حوالي 298 ألف سيارة متضررة على

مستوى العالم، وهناك حوالي 105 ألاف مركبة على الطريق في ألمانيا.

جدير بالذكر أنه خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، قالت الشركة إنها ستعيد الاتصال بحوالي 745 ألف سيارة مرسيدس- بنز من خطوطها C- و CLK- و CLS- و E- التي جرى بيعها بين عامي 2001 و2011 بسبب المخاوف من وجود عيوب في فتحة السقف.