وكلاء لينكون يشعرون بالغيرة من تيسلا.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – نظراً لأن شركة فورد الشركة الأم لعلامة لينكون التجارية تتجه ببساطة نحو سيارات الكروس أوفر والـ SUV، فإن العلامة التجارية الفاخرة لا تمتلك في تشكيلتها سوى سيارتي سيدان وهما MKZ وكونتيننتال.

على الرغم من ذلك، فإن واحدة منهما سيتوقف إنتاجها إلى الأبد هذا العام، في حين أنه من المتوقع أن تستمر السيارة الرائدة ذات الأربعة أبواب حتى عام 2021، وسيؤدي ذلك إلى أن تصبح لينكون دون أي سيارات سيدان في تشكيلتها، وهو الوضع الذي أزعج الوكلاء، وفقاً لرئيس تجار لينكون، توم لينش.

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وكلاء لينكون يشعرون بالغيرة من تيسلا التي تستمر مبيعات سياراتها السيدان في النمو، إلا أن قرار فورد في إلغاء سيارات لينكون سيدان يبدو منطقياً عندما ننظر إلى أرقام مبيعاتها في 2019 بالولايات المتحدة، إذ شهدت MKZ انخفاضاً بنسبة 11% إلى 17,725 سيارة، بينما كونتيننتال انخفضت بنسبة 25% إلى 6,586 سيارة بالرغم من إحياء إصدار كونتيننتال كوتش دور.

في الختام، حتى مع زوال MKZ وكونتيننتال الوشيك، ستظل لينكون تمتلك تشكيلة قوية بفضل سياراتها الـ SUV التي تشتمل على MKC وكروسير وأفياتور ونافيجيتور وناوتيلوس.