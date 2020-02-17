كيا تعمل على تطوير سيارة كهربائية عالية الأداء

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم كيا حالياً بتطوير سيارة كهربائية بالكامل مستندة على سيارة Imagine الاختبارية بمساعدة ريماك، ونعتقد أنها ستكون سيارة كروس أوفر سيدان تقع فوق e-Niro وسول EV الحاليتين في تشكيلة الشركة الكورية الجنوبية، والأكثر إثارة للإنتباه هو أنها ستقدم أداءً قوياً وفقاً لما قاله كارلوس لاهوز، مدير التسويق في كيا.

يذكر أنه في أوائل عام 2019، استثمرت هيونداي وكيا حوالي 86 مليون دولار في ريماك، لإقامة شراكة فنية بين الشركات، وفي البداية، اقتصرت هذه الشراكة على تطوير سيارة رياضية جديدة بمحرك مسطي تحمل علامة هيونداي N التجارية، وسيارة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في المستقبل، ووفقاً لإميليو هيريرا، المدير التنفيذي للعمليات في شركة كيا أوروبا، فسيتم الاستعانة بخبرات ريماك أيضاً في بعض المنتجات الاخرى، بما في ذلك السيارة الكهربائية ذات الأداء العالي التي نتحدث عنها اليوم.

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حيث قال، أنه يعتقد أن السيارات الكهربائية يمكنها أن تقدم أداءً رائعاً دون أي شعور بالذنب من تلويث البيئة، ويمكن أن نأخذ تيسلا كمثال على ذلك، فالأداء العالي جزء هام من عملهم رغم أنهم متخصصون في صناعة السيارات الكهربائية، وهذا ما تطمح إليه كيا أيضاً، لذا فإن الهدف سيكون تطبيق خبرات ريماك في تشكيلة سيارات كيا الرائعة.

في الختام، من المفترض أن تكون السيارة عبارة عن منصة جديدة تم تطويرها بالاشتراك مع هيونداي من أجل أن تستخدم في السيارات الكهربائية الخاصة بالشركة وجينيسيس المستقبلية، وستتميز المنصة بنظام كهربي بقوة 800 فولت.