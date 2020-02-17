تصل الشرق الأوسط آخر 2020.. كيا تكشف عن سونيت الجديدة في معرض دلهي

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة "كيا موتورز"، عن تصميم سيارة سونيت الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة "SUV" الجديدة في معرض دلهي للسيارات 2020 في الهند، إلى جانب شركة "كيا موتورز الهند"، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من قبل شركة "كيا موتورز"، ولا تلائم هذه السيارة السوق الهندية فحسب، بل تعتني كذلك بتفضيلات الزبائن الشباب والعصريين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعتبر سيارة كيا سونيت، التي يكشف عنها للمرة الأولى على الإطلاق، تمهيداً لمستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة في الشركة. وسيتم تطوير هذا التصميم بشكل أكبر قبيل الإطلاق في السوق الهندية في النصف الثاني من 2020، ويتبعها الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت لاحق من العام.

وقال كوكهيون شيم، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "كيا موتورز الهند"عبر

بيان رسمي: "حين انطلقت كيا في الهند منذ عامين، جئنا لنكسب قلوب الزبائن الهنود، ويمكنني القول اليوم أننا بدأنا نجني ثمار سعينا للقيام بما يتجاوز صناعة وبيع السيارات الممتازة هنا".

ومن جانبه، قال ياسر شابسوج، المدير التنفيذي لعمليات شركة "كيا موتورز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "متحمسون لتقديم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة في المنطقة، نعتقد أن هذه السيارة ستتجاوز توقعات جمهورنا الشاب والعصري، وستكون إضافة رائعة إلى عائلة سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات الآخذة بالنمو، كما إننا سعداء جداً بأنها ستأتي من مصنعنا في الهند الذي اكتمل العام الماضي، إذ إنه أحدث وأكثر منشأة عصرية لدينا

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عالمياً، ويزودنا حالياً بسيارات سيلتوس الرياضية متعددة الاستخدامات، أحدث سيارة أطلقناها في المنطقة".

تم تصميم سيارة سونيت لتتجاوز توقعات الزبائن من ناحية الأناقة والتكنولوجيا، إذ تستهدف شريحة ديموغرافية متصلة دائماً بالعالم بطرق مختلفة، من خلال تصميمها العصري والديناميكي وحضورها البارز، تم تزويد سيارة سونيت بعدة ميزات هي الأفضل من نوعها، مثل مظهرها المذهل، وشبك "أنف النمر" الأمامي الذي تُعرف به كيا، والأشكال الهندسية المتراكبة ضمن نسيج الشبك الأمامي، وأضواء "عيون النمر" النهارية، واضواء الإشارة الخلفية العريضة.

وداخل السيارة، تم تصميم سونيت لتلائم الزبائن الشباب الاجتماعيين والمتصلين ومحبي التكنولوجيا، فالمقصورة الداخلية مزودة بنظام معلومات وملاحة بقياس 10.25 مع نظام "يو في أو كونكت" (UVO Connect)، ومجموعة صوت "بوز" (Bose)، وناقل حركة يدوي ذكي (iMT). كما يتميز تصميم كيا سونيت بمساحة داخلية هي من الأفضل في فئتها، مع ميزات متقدمة مصنوعة خصيصاً للزبائن الشباب.

وتعتبر سونيت مثالاً على تركيز كيا الدائم على ابتكار وتوفير المنتجات بالاعتماد على آراء المستهلك.