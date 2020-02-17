جنرال موتورز توقف علامة هولدين العريقة في أستراليا ونيوزلندا لهذه الأسباب

الخليج ٣٦٥ نت – لا يهم تاريخ وعراقة أي علامة في عصرنا الحالي، والذي يشهد تقلبات هائلة في اتجاهات السوق وتفضيلاته، بخاسرين وفائزين جدد حول العالم، ومن آخر الخاسرين هي علامة هولدين التابعة لجنرال موتورز في أستراليا ونيوزلندا.

جنرال موتورز قررت إنهاء علامة هولدين بعد 160 عاما من تدشينها، ويأتي هذا بعد توقف إنتاج بعض أهم موديلات هولدين مثل كومودور واسترا وانهيار مبيعات العلامة، ورغبة جنرال موتورز بترك الدول بمقود على اليمين في السيارات لتسريع وتنظيم عمليات الإنتاج العالمية وتحسين الهوامش الربحية.

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وقد تركت جنرال موتورز عدة دول أخرى بسيارات ذات مقود على اليمين، مثل بريطانيا والهند واليابان وجنوب أفريقيا.. ومن المقدر تسريح حوالي 600 موظف لعلامة هولدين مع إيقافها.

مع ذلك لن تتخلى جنرال موتورز عن أستراليا ونيوزلندا تماما، مع الاستمرار في طرح بعض الموديلات الخاصة مثل شيفروليه كمارو SS وكمارو ZL1 وربما كاديلاك اسكاليد الجديدة.