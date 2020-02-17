كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواد معاد تدويرها لتصنيع المقصورة الداخلية لسيارات فولفو الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بولستار التابعة لمجموعة فولفو عن استعدادها لاستخدام الزجاجات البلاستيكية وشبكات الصيد القديمة وخيوط الكتان بعد إعادة تدويرها في صناعة أجزاء من المقصورة الداخلية للسيارة.

ويعتبر استخدام المواد معادة التدوير يمثل توجهًا للكثير من صانعات السيارات من أجل الاستدامة واستخدام مواد صديقة للبيئة في تصنيع السيارات، مثل فورد و تعاونها مع ماكدونالدز لاستخدام نفايات حبوب القهوة في تجهيز وصناعة مكونات السيارات.

وقال الشركة إنها تتميز عن الآخرين في عدم استخدام مواد حيوية لها علاقة بالصناعات الغذائية، وأضافت بأن المواد معادة التدوير ستساعد في تقليل كميات المواد البلاستيكية المستخدمة في تجهيز المقصورة بنسبة تصل إلى 80%، وستكون أقوى وأخف وزنا من المواد البلاستيكية التقليدية.