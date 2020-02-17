شركات السيارات تستأنف أعمالها في الصين بعد فترة توقف بسبب "كورونا"
كتب: باسل الحلواني
تسبب فيروس كورونا القاتل، خلال الأيام الماضية في توقف غالبية خطوط إنتاج شركات السيارات العالمية في الصين، خوفاً من تفشي المرض، وهو ما كبد العديد من الشركات خسائر فادحة، مادفع بعضها للإعلان عن استئناف عملياتها بشكل
وأعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم أنها ستستأنف جزئيا عملياتها في ثلاثة من مصانعها في الصين هذا الأسبوع، لاستعادة بعض من قدرتها التي كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الذيأودى بحياة أكثر من 1600 شخص ووضع أكبر اقتصاد في آسيا في حالة اضطراب.
وقالت الشركة إن مصانعها في تشانجتشون، وجوانجتشو، ستستأنف عملها غداً الاثنين، بينما تستأنف العمليات في تيانجين في اليوم التالي، على أن يستأنف العمل في مصنع تشنجدو الأسبوع القادم.
وكانت شركة السيارات اليابانية "هوندا موتور" قد أعلنت أيضا في وقت سابق أنها تعتزم استئناف عمليات التصنيع في الصين غداً الاثنين أيضاً.
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