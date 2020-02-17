"المنصور للسيارات" تكشف عن تفاصيل عرض الصيانة الجديد لعملاء أوبل وشيفروليه

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامتي شيفروليه وأوبل، عن تفاصيل عرضها الجديد لعملاء شيفروليه وأوبل.

وقالت "المنصور"، عبر بيان رسمي لها، إن العرض الجديد يتضمن تقديم خصم خاص لعملاء العلامتين "أوبل" و"شيفروليه الملاكي"، يصل

إلى 40%، على أعمال الصيانة، وقطع الغيار، بدايةً من منتصف شهر فبراير الجاري، بجميع مراكز خدمة المنصور للسيارات، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو المراكز المعتمدة التابعة لها.

ولفت البيان إلى أن عملاء أوبل وشيفروليه، يمكنهم تقسيط فاتورة الصيانة الخاصة بهم على 6 شهور بدون فوائد.

ويضاف هذا العرض إلى باقة متكاملة من البرامج والعروض التي تقدمها "المنصور" لعملاء العلامتين، مثل " أصلي ومش غالي "، و "منصور بلس "، و" الفحص المجاني".