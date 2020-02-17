قبل طرحها محلياً.. ظهور مميز لأحدث موديل من ستروين c3

كتب: باسل الحلواني

أزاحت عملاق صناعة السيارات الفرنسية "ستروين"، الستار عن الشكل الجديد من أيقونتها C3، بعدما شهدت إضافة مجموعة من التحسينات بشكل جعلها أكثر حداثة.

وجاء في مقدمة الإضافات الخارجية التي شهدتها ستروين C3 الدعامات البلاستيكية التي جاءت لحماية الأبواب من الصدمات، وكذلك اللون الأسود الذي دخل

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على ممتصات الصدمات وشبك الواجهة الأمامية وكذلك المرايا وحتى سقف السيارة.

كذلك فإن التصميم الغريب للمصابيح يعد من أبرز العناصر الجمالية في هذه السيارة، حيث أصبحت أنحف وزودت بتقنياتLED للإضاءة، ومصابيح الضباب غدت أكبر، كما أكسب أقراص عجلات

مميزة بمقاس 16 و17 بوصة.

ولم تختلف المقصورة الداخلية للسيارة عن مقصورة C3 التي طرحت العام الماضي، لكن المقاعد تم تعديلها قليلا وزودت بطبقات تجعلها أكثر راحة وخصوصا أثناء السفر الطويل، كما أضيف مسند جانبي خاص لمقعد قائد السيارة.

ويحمل الشكل الجديد من ستروين C3 بنوعين منها: محرك توربيني بسعة 1.2 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحرك بسعة 1.5 لتر وعزم 100 حصان.