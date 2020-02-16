وكيل سوزوكي يكشف عن موعد طرح إسبريسو الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة مودرن موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، لتقديم الموديل الأحدث من السيارة S.Presso "إسبريسو" في السوق المحلي خلال شهر مارس المقبل.

وانطلقت سوزوكي S.Presso الصغيرة التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الهاتشباك لأول مرة من السوق الهندي حيث موطن تصنيعها خلال عام 2019 المنقضي.

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر

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بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة.

ومن المنتظر أن تقدم السيارة الجديدة لعملاء السوق المحلي بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك يعمل بتقنية مانيوال AGS.

ويبلغ طول سيارة سوزوكي خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة 3.665 مم، وعرضها 1.520 مم، وارتفاعها 1.564 مم، وتقف على عجلات سبائكية بقياسين مختلفين 13 و14 بوصة.

وتقدم S.Presso في السوق الهندي بمقصورة مزودة بلوحة قيادة بتطعيمات من لون الهيكل الخارجي، وأزار للتحكم في وسط اللوحة بشكل دائري شبيه بلوحة التحكم في سيارات فيات 500 الصغيرة.

تمتلك السيارة الجديدة في نسختها القياسية مكيف للهواء وزجاج كهربائي ومدخل USB وAUX وعدادات رقمية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومخرج كهربائي بقدرة 120 ڤولت.

أما الفئات الأعلى تجهيزًا يتم تزويدها بوسائد هوائية أمامية ومشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعجلة قيادة بأزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل، ولم يكشف الوكيل المصري عن عدد الفئات أو الأسعار الرسمية المقرر أن تطرح S.Presso بها في مصر.