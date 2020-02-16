عرض كيا الجبر على تقسيط كيا اوبتيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، واغتنم فرصة العروض الحصرية على سيارات كيا 2020 اللي تحمس الجميع من كيا الجبر للسيارات. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا أوبتيما موديل 2020: Advertisements سعر التقسيط : 1050 ريال شهريا. مميزات العرض: سنتين صيانة مجانية. الشروط والأحكام: قد تختلف مواصفات السيارة عن الصورة المعروضة.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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