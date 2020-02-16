شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيونداي تكشف النقاب عن سيارتها i30 الجديدة والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 تكشف شركة هيونداي النقاب عن سيارتها i30 الجديدة خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 3 إلى 15 مارس/آذار المقبل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها المدمجة الجديدة تمتاز بتصميم جديد للمئزر الأمامي مع تعديل كشافات LED بإضافة ضوء القيادة النهاري. وأكدت شركة هيونداي أيضا إعادة تصميم شبكة المبرد بشكل كامل. Advertisements وشملت التعديلات أيضا إعادة تصميم المئزر الخلفي والمصابيح الخلفية مع توفير الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 و17 و18 بوصة. كما تزخر مقصورة السيارة i30 الجديدة بقمرة قيادة رقمية تشتمل على شاشة لمسية قياس 10.25 بوصة لنظام المعلومات والترفيه. وأكدت الشركة الكورية الجنوبية توافر حزمة التجهيزات N-Line للموديل الكومبي أيضا من السيارة i30 الجديدة.

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