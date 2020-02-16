عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات يكشف حقيقة تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة

كتب: باسل الحلواني
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدراة رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات قد تشهد موجة تخفيضات جديدة خلال الفترة القادمة، حال استمرار العملة الأجنبية في التراجع أمامالجنيه المصري.
وقال "زيتون"، إن تراجع العملة سيؤدى إلى ظهور عروض وتخفيضات جديدة على السيارات، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تفرضها المنافسة
وصرح بأن تراجع مبيعات السيارات مؤخراً يرجع لعدة عوامل، أبرزها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وعدم ثبات الدولار أمام الجنيه، بالإضافة الانتهاء من تطبيق الاتفاقات الدولية، التي بموجبها تم إعفاء بعض السيارات نهائياً من الرسوم الجمركية.
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