الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول حقيقة منع المخالفات المرورية المواطنين من السفر.

حيث جاء السؤال، كالتالي: “هل تمنع المخالفات المواطنين من السفر خارج المملكة؟”، وبدوره جاء رد المرور نافياً لهذه الشائعات، كالتالي: “إن المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين”.

والجدير بالذكر أن المرور قد قدم بعض النصائح في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث، وتشمل ما يلي: