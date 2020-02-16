الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول حقيقة منع المخالفات المرورية المواطنين من السفر.
حيث جاء السؤال، كالتالي: “هل تمنع المخالفات المواطنين من السفر خارج المملكة؟”، وبدوره جاء رد المرور نافياً لهذه الشائعات، كالتالي: “إن المخالفات لا تمنع من السفر للمواطنين”.
والجدير بالذكر أن المرور قد قدم بعض النصائح في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث، وتشمل ما يلي:
- القبض على عجلة القيادة بإحكام.
- عدم ضغط المكابح (الفرامل).
- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.
- التأكد من خلو الطريق على يمينك.
- توجيه السيارة تدريجياً إلى جانب الطريق.
- إيقاف السيارة في مكان آمن.
- تشغيل إشارة الطوارئ.
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