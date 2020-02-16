“بالصور” وكيل فورد يحطم موستنج مملوكة لأحد العملاء أثناء تجربتها

الخليج ٣٦٥ نت – تعرضت سيارة فورد موستنج GT مشتراة حديثاً إلى حادث قوي أثناء قيادة موظف بيع في وكالة أمريكية لها، حيث تشير التقارير إلى أن شخصًا يدعى مارك جراج قام بشراء سيارة موستانج GT من أحد الوكلاء ولكنه كان حريصاً على الحصول على المزيد من القوة وذلك عن طريق تزويد السيارة بسوبرتشارجر من فورد، لذا تواصل مع الوكيل لتركيب القطع المطلوبة، وكانت السيارة وقتها قد قطعت مسافة 428 كلم فقط.

للأسف، لم يتمكن مارك مطلقًا من قيادة سيارته الموستانج بعد تركيب السوبرتشارجر، حيث أن السيارة قد تحطمت أثناء قيام أحد الفنيين بإجراء اختبار روتيني لسيارة العضلات الأمريكية، ووفقًا للمدير العام للتوكيل هاري جونستون، فقد الفني السيطرة خلال السير على طريق رقم 287 في مقاطعة لاريمير حيث تم القبض عليه بواسطة الشرطة نظرًا لقيادته المتهورة، ونتيجة لذلك فقد وظيفته في المؤسسة.

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بالنظر إلى الصور، سترون أن واجهة موستنج الأمامية قد تعرضت لأضرار جسيمة ومن الواضح أنها ستكون غير قابلة للإصلاح، إلا أن التوكيل تعاون من شركة التأمين لتسديد ثمن السيارة المحطمة للعميل خلال الشهر التالي.

في النهاية، فقد قال مسؤول بالوكالة: “لقد عوضنا العميل بالكامل، حيث قمنا بتسديد جميع النفقات حتى تلك المتعلقة بالحادث، مما يعني أن العميل حصل على أكثر مما دفع مقابل السيارة، وفي النهاية قام بشراء سيارة جديدة أخرى من خلالنا.”