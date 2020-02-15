تعرف على طريق جدة – مكة المباشر الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إمارة مكة عن استمرار ومواصلة أعمال تنفيذ الطريق اامباشر الذي يربط جدة بالعاصمة المقدسة، إلى أن وصلت نسبة الإنجاز فيه 52.7% من طول الطريق الذي يبلغ 72 كم.

ويتكون الطريق المباشر الجديد من أربعة مسارات ويمر عبر خمسة تقاطعات رئيسية عبر جسور محورية لتسهيل الحركة، ويقطع المسافة بين جدة ومكة خلال 35 دقيقة فقط، ويخدم الأحياء الواقعة شمال وشرق جدة وقاصدي ملعب الجوهرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

يذكر أن الطريق يبدأ من الدائري الثالث في حي السلامة بالعاصمة المقدسة ويصل حتى تقاطع حي النزهة بجدة (كوبري مطار الملك عبدالعزيز الدولي)، كما أنه يساهم بشكل أساسي ورئيسي في تسهيل حركة وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام.