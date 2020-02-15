الوكلاء يطالبون لكزس بتطوير سيارة تنافس كاديلاك اسكاليد

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن لكزس تمتلك تشكيلة السيارات الأكثر أناقة وعصرية من اليابان، حيث تجمع بين الفخامة والمظهر العصري، والذي أبقاها في المقدمة بالنسبة للعديد من المشترين، كما أنها تمتلك أسعار جذابة للغاية.

فمنذ 30 عاماً، كانت الشركة المصنعة للسيارات تمتاز بالفخامة ذات القيمة العالية، وفي أواخر التسعينيات اقتحمت أسواقاً جديدة بفضل طرزها الجديدة مثل RX والتي كانت موجهة للباحثين عن سيارات SUV فاخرة.

وفي حين أن كل هذا الأمر جيد، إلا أن العديد من وكلاء لكزس يبحثون عن منتج ينافس سيارات الـ SUV الفاخرة الضخمة ذات السبعة أو الثمانية مقاعد مثل كاديلاك اسكاليد، كما يتطلع الوكلاء إلى إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة سيارات الـ SUV الخاصة بالشركة.

تكشف التقارير أن رئيس تويوتا، أكيو تويودا، يتبنى خطة 2025 التي تشهد إعادة تصميم العديد من الطرز في السنوات الخمس المقبلة، وإضافة بعض السيارات الجديدة إلى التشكيلة كل عام، لذا، هل يمكن أن نرى منافس قوي لكاديلاك اسكاليد قريبا؟