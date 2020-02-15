“بالفيديو” سائقون في الدمام يكافئون على قيادتهم ضمن حملة “خلك 80”

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل حملة “خلك 80” التي انطلقت هذا الأسبوع من شوارع المنطقة الشرقية والتي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، جهودها في توعية قائدي السيارات ومكافأة الملتزمين منهم بجوائز مالية وشهادات تقديرية، إضافة إلى تسجيلهم في السحب على سيارة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، رصد الحملة سائقين ارتكبوا أخطاء بسيطة ولكنها قد تؤدي إلى كوارث مرورية؛ كعدم استخدام الإشارات عند تغيير المسار، والتبديل بين المسارات بطريقة مخالفة.

كما أوضح الفيديو إيقاف عدداً من السيارات ثبت إلتزامها بقواعد وإشارات المرور، وقُدم لسائقيها مكافآت مالية قدرها 1000 ريال مع تسجيلهم في الدخول على سحب السيارات العشر المرصودة ضمن الجوائز.

وأخيراً، علينا جميعاً أن نعلم أن الإحصائيات تشير إلى أن 85% من الحوادث المرورية تُرتكب بسبب خطأ العنصر البشري، كالانشغال عن القيادة والسرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية على الطرق.