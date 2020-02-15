الوكلاء يطالبون كاديلاك بتطوير سيارة تنافس اس كلاس

الخليج ٣٦٥ نت – كان عام 2019 عاماً رائعاً لـ كاديلاك، لأنه لأول مرة منذ ست سنوات، سجلت كاديلاك نمواً إيجابياً في المبيعات، حيث باعت 156,246 سيارة في 2019، وهذا النجاح يعزى إلى تشكيلة كاديلاك الجديدة، وهم يتطلعون إلى النتائج نفسها في 2020.

يذكر أنه بنهاية العقد السابق، كان لدى كاديلاك أربع سيارات جديدة نسبياً في تشكيلتها، وهي XT4 وXT6 وXT5 وCT5، وفي هذا العام، ستضيف العلامة التجارية كل من CT4 والجيل التالي من اسكاليد الذي ظهر لأول مرة في معرض لوس انجلوس في الشهر الجاري.

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وعلى الرغم من ذلك، إذا سألت عن ما هو مفقود في تشكيلة كاديلاك، فستكون الإجابة بسهولة هي سيدان كبيرة وسيارة كشف أنيقة، فحالياً تتألف تشكيلة كاديلاك من سيارات كروس أوفر وSUV كبيرة، ولكن يبدو أن تطوير سيارة كشف سيكون بعيد المنال، وكذلك الأمر بالنسبة للسيدان الكبيرة التي من المفترض أن تنافس كلاً من بي ام دبليو الفئة السابعة أو مرسيدس اس كلاس.

في الختام، يجدر بالذكر أن كاديلاك بالطبع ستكون أكثر نجاحاً إذا استمرت في التنافس في فئة الكروس أوفر الصغيرة، ولكن هذا لا يعني أن وجود سيارة سيدان كبيرة أو سيارة كشف لن تحسن من أوضاع الشركة من حيث المبيعات، ما رأيكم؟