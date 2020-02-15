باجاني ايمولا تنطلق رسمياً بسعر يتخطى 20 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت باجاني رسمياً عن الهايبركار الجديدة إيمولا، وهي نسخة أكثر قوة من سيارة هوايرا والتي ستنكشف لأول مرة في معرض جنيف للسيارات لعام 2020.

تستمد سيارة باجاني الجديدة قوتها من نسخة مطورة من محرك V12 سعة 6 لتر مزدوج التيربو من مرسيدس، يولد قوة 827 حصان و1,100 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة يدوي من سبع سرعات Xtrac، والذي يوفر وقت نقل سرعة منخفض بفضل نظام جديد يسمى باجاني Smart Gas.

لم تكشف باجاني عن أرقام الأداء الخاصة بسيارتها، ولكن بفضل المحرك والهيكل القوي، فيجب أن تكون إيمولا سريعة بما فيه الكفاية، حيث تم بناء إيمولا الجديدة بهيكل أحادي هو نفسه المستخدم في BC رودستر، وتأتي إيمولا بهندسة تعليق فريدة حيث تنشط المخمدات مع بعضها بواسطة وحدة إلكترونية مركزية.

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يذكر أن إيمولا حصلت على اسمها من حلبة السباق الإيطالية الشهيرة، وقد غطت السيارة أكثر من 16,000 كم من الاختبارات أثناء تطويرها، وسوف يقتصر إنتاج سيارة باجاني على خمسة نسخ فقط، والتي تم بيعها بالفعل بسعر 5 ملايين يورو للواحدة بالإضافة إلى الضرائب (20.30 مليون ريال).

تمتلك باجاني إيمولا أيضاً طلاء “Acquarello Light” الجديد، والذي يخفض من وزن الطلاء بمقدار 5 كجم، بالإضافة إلى لمسات أخرى خففت من وزن السيارة ليصبح وزنها الجاف يبلغ 1,246 كجم، وستُعرض باجاني إيمولا الجديدة لأول مرة في معرض جنيف للسيارات في 3 مارس القادم.