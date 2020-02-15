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باستثمارات 25 مليار دولار.. كيا تكشف عن ملامح خطتها في مجال السيارات الكهربائية

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كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا"،عن ملامح خطتها الطموحة الجديدة لكهربة سياراتها، مع استثمار ضخم بقيمة 25 مليار دولار، بحيث يتم إطلاق 11 طرازاً كهربائياً بالكامل بحلول 2025.

و ستستند سيارة كيا القادمة على سيارة

Imagine الاختبارية التي تم الكشف عنها في معرض جنيف العام الماضي، وسيتم الكشف عنها في 2021، ويقال إنها ستحصل على اسم جديد.

وستبنى السيارة الكهربائية الجديدة من كيا على منصة

جديدة تشاركها الشركة مع هيونداي، سيتم استخدامها في مجموعة من سيارات الـ SUV والسيدان القوية والكبيرة في المستقبل.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن النطاق الكهربي لسيارتها القادمة في 2021 سيكون 499 كم لكل شحنة تقريباً، مع إمكانية شحن السيارة من 20 إلى 80% في حوالي 20 دقيقة بفضل نظام 800V.

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